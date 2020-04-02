Trabzon Tabip Odası başkanı: Köyler tehlikede

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, şehrin dışarıdan göç aldığını, merkezdekilerin de köylere gittiğini belirterek, “Köyler tehlike altında” dedi.

Trabzon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye’de en çok corona virüsü vakası ve ölüm görülen ilk 10 ili açıklamıştı. Trabzon’da bilinen vaka sayısı 74.

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Medyascope’a konuşan Sivri, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmesinden bu yana Trabzon’un yoğun bir göç aldığını söyledi.

Köylerde sıkıntı olabileceğini söyleyen Sivri, “İl dışından müthiş bir göç geldi buraya. İstanbul’da olanlar Kocaeli’nde olanlar, fındık zamanında gelenler gibi bir göçümüz oldu şu an. Bu yeni değil tabii, son iki haftadır böyle” dedi.

Sivri, gelen insanların köylerde izolasyona dikkat etmediğini belirterek, “‘Burası açık hava, bize bir şey olmaz’ diyorlar. Eski adetleri devam ettiriyorlar. Birbirlerine hoşgeldine gidiyorlar, oturmaya gidiyorlar, çaya gidiyorlar. Sürekli anonslar yapılıyor, kolluk kuvvetleri geziyor ama insanları evde tutmakta zorlanıyorlar” diye konuştu.

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Trabzon’da corona virüsüne yakalanmış bir sağlık çalışanının olmadığını söyleyen Sivri, “Hem gençlerimizi hem büyüklerimizi evde tutuyoruz ama havalar ısınınca unutuyorlar tekrar dışarı çıkıyorlar” dedi.