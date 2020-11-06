‘Trabzon paylaşımı’ tepki çeken Kılınç CHP’den istifa etti

CHP’nin Isparta İl Gençlik Kolları başkan yardımcısıyken yaptığı, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik sosyal medya paylaşımları tepki çeken İlayda Kılınç partiden istifa etti.
Kılınç, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından, “Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin…” paylaşımını yapmıştı. CHP Isparta İl Başkanlığı Kılınç’ı görevden almış, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. “Kendime hakim olamadım” diyen Kılınç özür dilemişti.
Kılınç, disiplin kurulu kararını beklemeden partiden istifa etti.
İl Başkanı Yalım Halıcı, “Kendisi partimizden istifa etmiştir. Disiplin süreci şimdilik askıya alındı. Partimize tekrar üye olmak isterse süreç kaldığı yerden devam eder” ifadelerini kullandı.