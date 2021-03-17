Trabzon emniyetinden ‘Andımız’ açıklaması: Danıştay kararıyla zaman olarak örtüşmesi tamamen tesadüf

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, bir operasyon sonrası ele geçirilen tabanca fişekleriyle ‘Andımız’ ifadesinin yazılmasının, Danıştay’ın öğrenci andı kararıyla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 2013’te okullarda okunmasına son verilen ‘Andımız’ın yeniden okunmasına hükmeden mahkeme kararını kaldırması 13 Mart’ta haberleştirilmişti.

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Trabzon emniyetinin 16 Mart’taki Twitter paylaşımında ise tabanca fişeklerle ‘Andımız’ yazıldığı görülmüştü. Paylaşıma yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, bunun Danıştay kararıyla ilgili olduğunu öne sürmüştü.

Emniyetin bugünkü yazılı açıklamasında, bir narkotik operasyonu sonrası ele geçirilen malzemelerin gösterilmesinin, Danıştay’ın kararıyla ilişkilendirilerek farklı bir algıya yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun ‘Andımız Var’ ismiyle günler öncesinden planlandığı aktarılarak, 16 Mart’ta beş adreste dört kişinin gözaltına alındığı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu ifade edildi.

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Emniyet, açıklamasında şunları kaydetti: “Operasyon sonrası kamuoyuna ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada daha önce planlanan ‘Andımız Var’ Operasyonu kapsamında yazılan ‘Andımız’ yazısının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla zaman olarak örtüşmesi tamamen tesadüftür.”

Açıklamada, operasyonun kararla ilişkilendirilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesinin doğru olmadığı kaydedilerek, emniyetin huzur ve güveni sağlamak için görevini yerine getirmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyle: