Trabzon, Basel ile evinde berabere kaldı: 2-2

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ilk puanını alırken, Basel ise puanını 4’e yükseltti.

Fotoğraflar: DHA

2’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kevin Bua’nın kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

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6’ncı dakikada Sturridge ceza sahası yayının gerisinden topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti ancak top, yandan dışarıya gitti.

18’inci dakikada Abdulkadir’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Omlin yumruklayarak uzaklaştırmak istedi, ancak arka direkte Campi, önüne düşen topu kafayla kaleye gönderdi, top, yan ağlarda kaldı.

20’nci dakikada Bua’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi hareketlenen Widmer’in kafayla vuruşunda top, ağlara gitti: 0-1.

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26’ncı dakikada ceza sahası sol çaprazında çizginin hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdulkadir’in doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-1.

51’inci dakikada Sörloth’un kafayla savunma arkasına aşırttığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Nwakaeme’nin bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61’inci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme’nin kaleye gönderdiği şutu Omlin son anda kornere çeldi.

72’nci dakikada sağ kanattan akzanılan köşe vuruşunda Sosa’nın altıpasın gerisine ortasına iyi yükselen Mikel kafayla vuruşunu yaptı ancak top, üstten auta gitti.

78’inci dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği pasta topla buluşan Sosa’nın kontrolünün ardından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

80’inci dakikada Stocker’in ceza sahası sol çaprazından kafayla penaltı noktasına indirdiği topu Ofakor gelişine kaleye gönderdi, top, ağlarla buluştu: 2-2.

83’üncü dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdulkadir’in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Omlin iki hamlede kontrol etti.

90+4’üncü dakikada Sosa’nın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta arka direkte topla buluşan Campi’nin kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Omlin son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.