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Yaramazlara biraz batar!

TPAO: Doğalgaz keşfi formasyon testleriyle de doğrulandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de bulunan doğazgazla ilgili duyuru yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj geminin Karadeniz’de bir kuyuda 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamıştı. Gazın değerinin 65 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

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TPAO’nın Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamasında, 20 Temmuz’da Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandığı, 3 bin 520 metrede sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle dendi: “Tuna-1’in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir. Üst miyosen pliyosen deniz altı yelpaze sisteminde gerçekleştirilen bu keşif, jeolojik ve jeofizik verilerle desteklenmekle birlikte operasyon esnasında yapılan formasyon testleri ile de doğrulanmış durumdadır.”

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