Tozlu tavan arasından çıktı: David Bowie’nin ‘Starman’ demosu 51 bin sterline alıcı buldu

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin en çok sevilen şarkılarından ‘Starman’in 48 yıllık demosu 51 bin sterline (yaklaşık 267 bin lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Press Association

Merseyside’daki müzayede evi Omega’dan yapılan açıklamada salı akşamı açık artırmaya çıkarılan şarkının ilk kaydının tahmin edilenden beş kat fazlaya alıcı bulduğuna dikkat çekildi.

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2016’da ölen ünlü şarkıcının 1972’de hayranlarıyla buluşan şarkısının 1971’de kaydedilen demosu müzisyen Kevin Hutchinson tarafından satışa sunuldu.

Kaydı, Bowie’nin birlikte çalıştığı gitaristi Mick Ronson’ın kendisine verdiğini anlatan Hutchinson, ”Bowie’yle ilgili bir belgesel izledikten sonra aklıma geldi. Tavan arasında, tozlu kutular arasında arayıp buldum ve satmaya karar verdim” dedi.

