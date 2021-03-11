‘Toz fırtınası’ kapıda: Profesörden ‘Bir-iki gün evden çıkmayın’ uyarısı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları’ndan Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının ardından bir-iki gün evden çıkılmamasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak’tan toz taşınımının bugünden itibaren Şanlıurfa ve Mardin’in güney kesimlerinde etkili olacağını, yağış alan yerlerde ise çamur olarak yağacağını belirtti.

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DHA’ya konuşan öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının neden olacağı çamur yağışının kirlilik dışında sağlık için önemli sorunlar oluşturabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şenyiğit, yağmur nedeniyle toz fırtınasının yeryüzüne çamur olarak sirayet edeceğini belirterek yağmurla tozun aşağı inmesi sonucu etkisinin geçeceğinin düşünüldüğünü ama durumun böyle olmadığını ifade etti.

Profesör şöyle devam etti: “Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az bir-iki gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etkisini daha da azaltacak ama bu demek değildir ki bu zararsızdır. Kar yağışı olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek.”

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‘Toz, akciğere girebilir’

Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, özellikle KOAH, astım, solunum yolu hastalığı ve alerjisi olanların kapı ve pencereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Profesör, tozun akciğere girmesiyle hastalıkların tetiklenebileceğini belirtti.