Toyota Türkiye ‘corona’ nedeniyle üretime iki hafta ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, corona virüsü salgınına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’daki fabrikasında üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.
Şirketin açıklamasında, üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurulacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle dendi: “Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.”