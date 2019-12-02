Toyota Türkiye CEO’su: Çevreye verilen zarara göre vergi ödenmeli

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de vergilerin çok yüksek olduğunu, vergi sisteminin dünyayla uyumlu olmadığını belirtti. Bozkurt, “Yurt dışında birçok ülkede çevreye verdiğiniz zarara göre bir vergi ödersiniz” dedi.

Fotoğraf: Autoworld

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Bozkurt, Türkiye’de vergilerin aracın üç katına kadar çıktığını söylerken, yeni bir vergi sistemine geçilmesini önerdi.

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Toyota CEO’su şöyle konuştu: “Motor hacmine dayalı bir vergi sistemi var bizde, böyle bir sistem kalmadı. Teknoloji o kadar gelişti ki aracınızın motoru 1.6 mı 2 litre mi olmuş, aracınız buna göre lüks olmuyor. Yurtdışında birçok ülkede çevreye verdiğiniz zarara göre bir vergi ödersiniz. Bunları anlatan bir vergi sistemine ihtiyaç var. Bu yüzden de yeni teknoloji araçları ülkemize getiremiyoruz. Bu konuda biz yıllardır bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Avrupa’da bir otomobil aldığınız zaman KDV’sini ödeyip alıyorsunuz, yüzde 19.3. Bizde ise aracın üç katına kadar çıkan vergiler var. 100 liralık bir araba alıyorsunuz ödediğiniz para 280 küsür lira. Sırf bu vergi sisteminden kaynaklı.”

İç pazarda satış yarıya düştü

Otomotiv sektörünün sıkıntılı bir süreç yaşadığını da kaydeden Bozkurt, ederek, normal olarak kabul ettikleri 1 milyon adetlik iç pazar satışının geçen yıl 620 bine düştüğünü, bu yıl ise 470 bine gerileyeceğini söyledi.

Bozkurt böyle gitmesi durumda bayii sayıların azalma olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Türkiye’deki mevcut bayi yatırımları belli bir rakama göre dizayn edilmiş. Satış adetlerinin 700-800 binin altına düşmemesi gerekiyor. 600 bin gibi bir kırmızı çizgi var. İki yıl üst üste bu kırmızı seviyenin altında olursa maalesef bazı bayiler sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bayilerde küçülmeler başlar bazen kapanmalar da söz konusu olabilir. Distribütör firmalar küçülmeye gidebilir.”