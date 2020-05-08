Toyota Sakarya fabrikası üretime 11 Mayıs’ta başlayacak

Toyota’nın Sakarya ve Britanya’daki Deeside fabrikaları 11 Mayıs’tan itibaren tekrar üretime başlayacak.

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Toyota’nın Sakarya fabrikası corona virüsü salgınının başlaması sonrası 21 Mart’ta üretime ara vermişti.

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Şirket tarafından yayımlanan bültene göre C-HR ve Corolla Sedan modelinin üretildiği Sakarya fabrikasında 11 Mayıs’ta çalışanlara yeni güvenlik protokolleri tanıtılacak ve 12 Mayıs’ta üretim başlayacak. Üretim ilerleyen haftalarda gelişen piyasa koşullarına göre kademeli olarak artırılacak.

Sakarya fabrikasında üretilen araçlarda kullanılan benzin ve hibrit motorların imal edildiği Deeside fabrikası da Sakarya’ya paralel olarak üretime geçecek.