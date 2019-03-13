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Yaramazlara biraz batar!

Toyota 2029’da Ay’a inecek otonom araç üretecek

Japon otomobil üreticisi Toyota, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) işbirliğiyle 2029 yılında Ay’ın yüzeyine inmesi planlanan otonom bir araç üretecek.

Fotoğraf: DHA

Şirketten yapılan açıklamaya göre araç, altı tekerlekli, iki kişilik ve 10 bin kilometre menzilli olacak. Güneş enerjisiyle çalışacak araçta, Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi kullanılacak.

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Araç, 13 metrekare, yani yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olacak. Astronotlar aracın içinde kıyafetlerini çıkararak normal yaşam koşullarını sürdürebilecek.

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