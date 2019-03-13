Toyota 2029’da Ay’a inecek otonom araç üretecek

Japon otomobil üreticisi Toyota, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) işbirliğiyle 2029 yılında Ay’ın yüzeyine inmesi planlanan otonom bir araç üretecek.

Fotoğraf: DHA

Şirketten yapılan açıklamaya göre araç, altı tekerlekli, iki kişilik ve 10 bin kilometre menzilli olacak. Güneş enerjisiyle çalışacak araçta, Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi kullanılacak.

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Araç, 13 metrekare, yani yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olacak. Astronotlar aracın içinde kıyafetlerini çıkararak normal yaşam koşullarını sürdürebilecek.