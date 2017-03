Totti’nin 24 yılı: Roma formasıyla Serie A’daki ilk maçından bu yana dünyada ‘çok şey’ değişti

Serie A ekiplerinden Roma’nın kaptanı Francesco Totti, 24 yıl önce bugün henüz 16 yaşındayken ligdeki ilk maçına çıktı.

Brescia deplasmanının 87’nci dakikasında yerine oyuna girdiği Ruggerio Rizzitelli, o günü şöyle anlatıyor: “Birçok genç oyuncu A takımla idmana çıkıyordu ama Totti hepsinden farklıydı. A takım oyuncularına bacak arası atmayı deneyen genç oyuncuya pek rastlamazsınız! Sadece yetenekli değil, aynı zamanda çok sağlam bir karaktere de sahipti. Oyuna girerken ona sakin olmasını ve bundan keyif almasını söyledim. Açıkçası Totti’nin benim yerime oyuna girmesi bana ayrı bir gurur vermişti. Hatta ne zaman Brescia-Roma maçı oynansa birileri mutlaka beni arayıp o olayı anlatmamı ister!”

OptaCan’ın paylaştığı veriye göre Totti ilk maçına çıktığında, bu sezon Serie A’da mücadele eden oyuncuların yüzde 32’si henüz doğmamıştı.

Kulübün İngilizce Twitter hesabından, “Totti’nin Roma’yla ilk maçından bu yana çok şey değişti” mesajıyla paylaşılan videoda, Totti’nin 24 yıllık futbol hayatındaki kilometre taşlarıyla paralel olarak dünyada yaşananlara yer veriliyor.

A lot has changed since Francesco @Totti made his #ASRoma debut 24 years ago… pic.twitter.com/5u8Y8dd5U2

— AS Roma English (@ASRomaEN) 28 Mart 2017