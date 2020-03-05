Tottenhamlı futbolcu tribüne çıkıp taraftar kovaladı

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City’ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.

Fotoğraf: Skynews

Britanya basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City’ye elendiği maçta Eric Dier’a küfür etti. Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert tartışmaya girdi.

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Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tottenham’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, “Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum” diyerek oyuncusuna destek verdi.