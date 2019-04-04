Tottenham 1 milyar sterlinlik yeni stadındaki ilk maçını oynadı: Bira fabrikası, 325 metrekarelik dev ekran…

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, 118 yıl süreyle maça çıktığı stadı White Hart Lane’in yerine inşa edilen 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 7.39 milyar lira) yeni stadındaki ilk maçını oynadı.

1899’dan 2016-2017 sezonunun sonuna kadar White Hart Lane’i evi bilen taraftarların yeni evinin adı Tottenham Hot Spur Stadyumu. Ancak birçok taraftar ‘Yeni White Hart Lane’ demeyi tercih ediyor.

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1882’de başkent Londra’da kurulan kulübün yeni evindeki maçına giden taraftarların bazıları göz yaşlarına hakim olamadı. 55’inci dakikada takımını 1-0 öne geçirerek bu statta kayda geçen ilk golü atan Güney Koreli Son Heung-min ise duygularını, “Dünyanın en mutlu adayım” diye ifade etti.

Eski statta, 13 Mayıs 2017’de oynanan son maçta Manchester United’la karşılaşan takım, çarşamba akşamı karşılaştığı Cyrstal Palace maçında 2-0 galip geldi. Açılış maçında 59 bin 215 taraftarı ağırlayan stada kulübün ambleminde yer alan futbol topundaki horozdan esinlenerek tasarlanan ‘altın horoz’un replikası yerleştirildi -orijinali güvenli bir yere kaldırılmıştı.

Mini bir bira fabrikasının yer aldığı stadyum, inşaat süresince maçlarını Wembley Stadyumu’nda oynayan Londra takımının taraftarlarının ‘Eve döndük’ tezahüratlarıyla inledi. Marşların çalındığı, hava fişek gösterisinin düzenlendiği açılış sonrasında yüzyılı aşkın süredir olduğu gibi ‘kramponlar’ konuştu.

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Sayılarla Tottenham Hotspur Stadyumu

Sadece İngiltere’de değil dünyada büyük ilgi çeken stadyumu tanıyalım:

62 bin 62 – Bu izleyici kapasitesiyle Londra’nın en geniş kapasiteli stadı.

65 metrelik bar – Bu uzunlukta bir barı var.

65 adet büfe – Sosis satanından burgerciye yok yok.

0 plastik pipet – Çevreci statta plastik pipet kullanılmıyor.

7.9 – Sahaya en uzak olan taraftar sadece 7.9 metre mesafede.

878 ödeme noktası – Nakit ödeme kabul edilmiyor.

325 metrekarelik dev ekran – Batı Avrupa’nın en büyük iki ekranı bu statta.

2 bin 136 metrekarelik kulüp mağazası – Yönetim dünyanın en büyüğü olduğunu söylüyor.

265 tekerlekli iskemle yeri – Bunun yanı sıra engellilerin destekçisi olan köpekler için de yer ayrılmış.

3 bebek bezi değiştirme ünitesi – Minik taraftarlar için pişik kremi, pudra gibi ürünler temin ediliyor.

115 turnike – Taraftarların kapılarda fazla beklememesi için turnike sayısı yüksek tutulmuş.

8 bin VIP koltuk – Normal tribün koltuğundan daha konforlu koltuklar diğerlerinden pahalı.