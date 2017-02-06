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Yaramazlara biraz batar!

Tosic ‘özür diledi’: Van Persie’nin kariyerine saygı duyuyorum ama bugünkü davranışları beni şaşırttı 

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye Vodafone Arena’da 1-0 mağlup olduğu Türkiye Kupası son 16 turu maçının 41’inci dakikasında kırmızı kart gören Dusko Tosic, siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

‘Van Persie beni şaşırttı’

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie ile aralarında geçen pozisyona dair iki kareyle birlikte Instagram hesabından paylaştığı mesajda, “Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm” diyen Tosic, şöyle devam etti: “Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie’nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ…”

 

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