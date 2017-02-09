Torununu ‘doğmadan önce’ 5 bin liraya sattığı iddia edilen dede gözaltına alındı

Zonguldak’ta yeni doğan torununu bir başka aileye 5 bin TL karşılığında satmaya çalıştığı iddia edilen 58 yaşındaki Ahmet M. gözaltına alındı.

DHA’ya göre olay şöyle gelişti: Ahmet M., kızı 24 yaşındaki Bilge M.’yi doğum sancıları başlayınca hastaneye götürdü. Bilge M., yatış işlemleri sırasında, babasının bebeği başka bir aileye satacağını söyledi. Görevliler durumu hastane polisine bildirdi. Durumu fark eden şüpheli, kızıyla birlikte hastaneden çıktı ancak polis, Ahmet M.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bilge M. ise tekrar hastaneye yatırıldı ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Alıcılar serbest

Ahmet M.’nin torununu Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde oturan S.S. ve C.S. çiftine 5 bin lira karşılığında satmak için anlaştığı belirtildi. Ahmet M. ve bebeği satmak için anlaştığı çift, karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı araştırmada bebeğin babası, Bilge M.’nin imam nikahlı eşi Serkan T. bulunamadı. Bebeğin korumaya alınacağı belirtildi.