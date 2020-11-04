Torununa bakmak için İzmir’deydi: Market alışverişi sırasında enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti

Torununa bakmak için eşiyle Malatya’dan İzmir’e giden 71 yaşındaki Ali Fatin Ülger depremde hayatını kaybetti. Ülger, Malatya’da toprağa verildi.

Depremde iki katı çöken Yılmaz Erberk Apartmanı arama-kurtarma çalışmaları sonrasında tamamen yıkıldı. Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ali Fatin Ülger ve eşi Gülsen, torunlarına bakmak için bir süre önce İzmir’e gitti. Ali Fatin Ülger, depreme Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki markette alışveriş yaparken yakalandı.

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Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden dört gün sonra cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Yakınları tarafından memleketi Malatya’ya götürülen Ülger’in cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ali Fatin Ülger’in kardeşi Abdurrahman Çetin Ülger, ağabeyinin, asker olan damadının tayini çıkınca hem kızını yalnız bırakmamak hem de torunlarına bakmak için eşiyle yaklaşık 5-6 ay önce İzmir’e gittiğini söyledi.

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Ağabeyinin markete alışverişe gittiğini, gittiği yeri de evdekilere söylediğini ifade eden Ülger şunları söyledi: “O yüzden yerini biliyorduk. Depremden sonra ağabeyimden haber alamadık, marketin bulunduğu binanın yıkıldığını öğrenince orada beklemeye başladık. Dört gün boyunca enkazın başında bekledik. Çok acı bir tecrübe, Allah kimsenin başına vermesin. Cenazemizi alıp Malatya’ya getirdik. Vakit dolunca elden bir şey gelmiyor.”