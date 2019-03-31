Torunlarıyla oyunu kullanan Yıldırım: Keyifli bir kampanya yürüttük

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul’nda kullandı. Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım ve torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti.

Fotoğraf: DHA

1049 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yıldırım, zarfını torunu Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. Torunlarının kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Yıldırım, “Bizimle geldiler. Hepsi bu kadar değil. Altıdan iki tanesi kura ile belirlendi” dedi.

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Okul bahçesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Yıldırım şunları söyledi:“Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı’da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbul’umuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.”



Yıldırım, kampanya sürecine ilişkin, “Gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u bir baştan bir başa en az iki kez turladık. Bütün İstanbullularla bir araya geldik. Çok güzel anılarımız oldu” ifadelerini kullandı.

