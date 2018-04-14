Torunlar’daki iş cinayetinde tazminat ödendi diye hapis cezası paraya çevrilmiş

Torunlar Center’daki iş cinayetinde sanıklara verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, ölen işçilerin ailelerine tazminat verilmesiyle gerekçelendirildi.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy mahallesindeki Torun Center inşaatında 6 Eylül 2014’de saat 19.30 sıralarında 10 işçi hayatını kaybetmişti.

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Faciaya ilişkin davada savcılık dokuz sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Patronların yargılanmadığı davada, dokuz sanığa sekiz yıl dört ay hapis cezası verilmiş, bu ceza da günlüğü 20 liradan 60’ar bin 800’er lira adli para cezasına çevrilmişti.

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Para cezasına üç neden

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 172 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, kazanın nasıl meydana geldiği anlatılarak, asansörün 32’nci kattan saatte 175 kilometre hızla serbest düşüşe geçtiği, eksi dördüncü katta çakıldığı, işçilerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mahkeme, kazaya sebep olarak gösterilen asansör sensör ve switchlerine kimin müdahale ettiğinin belirlenemediğini, dokuz kişinin bilirkişi raporlarında tali kusurlu bulunduğunu aktardı.

Gerekçeli kararda, bu iki neden sayıldıktan sonra, bir üçüncü olarak, hapis cezalarının neden paraya çevrildiği de şu cümlelerle yer aldı: “(…) katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir.”

Emniyet swichleri, herhangi bir tehlike esnasında asansör kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit anlamına geliyor. Düşen kabinde swichler devre dışı bırakılmıştı.

‘Cezasız bırakıldı’

İşçi ailelerinin avukatı Yıldız İmrek, mahkemenin gerekçeli kararına tepki gösterdi: “Ölen işçiler için tazminat ödenmesi gerekçe göstererek verilen cezanın para cezasına çevrilmesi de hem hukuken hem vicdanen ayıptır. Hiçbir tazminat, bir insan canının bedeli olamaz. Sonuçta bu kararla, 10 işçinin göz göre göre gelen bir iş kazasında öldürülmesi cezasız bırakılmıştır.”

Avukat, ölümlü iş kazalarına sadece para cezası biçen mahkemenin işçi canını değersizleştirdiğini savunarak “Bu karar iş cinayetlerine davetiye çıkaran bir cezasızlık kararı olmuştur. İş kazalarında ölümlerin tamamı önlenebilir niteliktedir” dedi.