Torun Center’daki iş cinayetinde verilen beraatler istinafta kesinleşti

İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi, 2014’de Mecidiyeköy’de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazası davasında yerel mahkemenin dokuz sanığa verdiği 60 bin 800’er liralık adli para cezası ile 16 sanığa verilen beraat kararını kesinleştirdi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Torun Center inşaatında, 6 Eylül 2014 günü asansörün içinde bulunan işçilerle birlikte otuzikinci kattan zemine çakılması sonucu 10 işçi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan yargılamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikisi Torunlar, dördü asansör firması, üçü iş güvenliği firması personeli olmak üzere toplam dokuz kişiye 8 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, ancak ‘iyi hal’ gerekçesiyle bu cezayı her bir sanık için 60 bin 800 lira adli para cezasına dönüştürmüştü. Mahkeme, Torunlar, Geda Majör ve NCA iş güvenliği firmalarının bir kısmı yönetici konumdaki diğer personeliyle ilgili ise beraat kararı vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, söz konusu yerel mahkemenin verdiği bu kararı uygun bularak, istinaf talebini reddetti.

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İşçi aileleri: Yargıtay ve AYM’ye gidiyoruz

Bianet’in haberine göre, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan işçi ailelerinin avukatları, verilen beraat kararları açısından Yargıtay’a, para cezasıyla ilgili karar aleyhine de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı.

Aile avukatlarının açıklaması şöyle:

“Bu kararla birlikte yargılama sürecinin bir bölümü, bir adli cinayet olarak tarihe geçmiş oldu.

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19. Ceza Dairesi, hiçbir hukuki tartışma yapmadan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin adaletsiz olduğu kadar vicdanları da yaralayan kararını onamıştır. Bu karar bir kez daha bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığının teyidi olmuştur.”