‘Torpil listesi’nde ikinci perde: ‘Eğitim-Bir-Sen üyelerine yüksek puan veriliyor’

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Türk Eğitim-Sen, sözlü mülakatlarda ‘yandaş sendika’ Eğitim-Bir-Sen üyelerine yüksek, diğer sendika üyelerine de düşük puan verildiğini öne sürdü.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şefik’in haberine göre Türk Eğitim-Sen Trabzon şube başkanı ve Kamu Sen temsilcisi Coşkun Dilber, sözlü mülakatlarda sendika ayrımı yapıldığını söyledi.

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Sendikacının iddiasına göre Eğitim-Bir-Sen’lilere mülakatlarda 90-100 puan veriliyor, diğer sendikalara üye eğitimcilere ise düşük puan. Böylece ‘yandaş sendika’ya mensup kişilerin ataması yapılıyor.

Dilber, şunları söyledi: “Bu yapı; organize bir şekilde kul hakkı yemektedir. Organize bir şekilde hırsızlık yapmaktadır. Organize bir şekilde kamuda yandaş ve itaat eden kadrolaşması yapmaktadır.”

Dilber, ‘elde ettikleri bilgilere göre’, atama yapılacak isimleri de duyurdu: Dumlupınar İlkokulu’na S.T, Cudibey Ortaokulu’na O.B, Gazi Anadolu Lisesi’ne Z.M. (ancak bu okulu son anda S.Ö. de zorlamaktadır), İsmetpaşa Ortaokulu’na İ.Y, Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi’ne S.H.A, Araklı Halk Eğitim Merkezi’ne S.Ş, Araklı Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu’na M.D, Yomra Anaokulu’na S.Ö, Arsin Anaokulu’na S.K. Sürmene Cevdet Cavit Şenkaya Mesleki Lisesi’ne R.G, Yakup Kalafatoğlu İlkokulu’na E.K, Tonya Feride Ahmet Şener Ortaokulu’na O.T Atatürk ÇPL A.G. müdür olarak atanacaklardır. Yine Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi’ne H.Ç, Merkez İlkokulu’na S.E, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne A.B, Arsin Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na C.C, Arsin İmam Hatip Lisesi’ne Y.S.D, Tonya ÇPL’ne M.A.G, Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi’ne A.B, Yıldızlı TOKİ Ortaokulu’na M.M. müdür yardımcısı olarak atanacak.

Dilber, listeyi de “İsimleri uzatmak mümkündür. Bu isimler, mülakatlar başlamadan kamuoyuna mal olmuş isimlerdir” sözleriyle yorumladı.