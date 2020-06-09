Toronto’daki 301 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul’a getirildi

Corona virüsü salgını nedeniyle dış hat uçuşların askıya alınmasının ardından Kanada’nın Toronto şehrinden dönemeyen 301 Türk vatandaşı, THY’nin tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bu, salgın dönemi boyunca Türkiye’nin Kanada’daki Türk vatandaşları için düzenlediği dördüncü tahliye uçuşu oldu.

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Toronto’dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak, bugün saat 12:30’da İstanbul Havalimanı’na indi.

Uçakta yolcuların vücut ısıları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldü. Yolcular daha sonra pasaport kontrol noktasına gelerek, iletişim ve sağlık durumunu bildiren formları doldurdu.

Yolcular 14 gün evlerinde karantinada kalacak.