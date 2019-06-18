Toronto Raptors’ın şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı: Dört yaralı

Geçen perşembe ilk kez ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu olan Kanada’nın Toronto Raptors takımının kutlaması kana bulandı. NBA’deki tek Kanada takımının Toronto kentindeki kutlamasına silahlı saldırı düzenlendi; dört kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Reuters

Dün, 2 milyona yakın taraftar takımın zaferini kutlamak için kentteki Nathan Phillips Meydanı’nda toplandı. Takımın da katıldığı kutlama sırasında bir anda ateş açılınca büyük panik yaşandı ve yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

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Saldırıyla ilgili üç kişiyi tutuklayan polisin durumu kontrol altına aldıklarını açıklamalarıyla kalabalık sakinleşti. Panik nedeniyle daha fazla kişinin ezilerek yaralanması ya da ölmesinin önüne geçildiğini açıklayan polis, meydandaki kalabalıktan ellerindeki saldırı anına ilişkin görüntüleri paylaşmalarını istedi.

Final serisinde Golden State Warriors’la karşılaşan Toronto Raptors’ın Kanada’ya getirdiği bu ilk şampiyonluk ülkede bayram havası estirdi.

Kutlamaya katılanlar arasındaki Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Bu şiddet eyleminin bugünkü kutlamanın neşesini kaçırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.