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Yaramazlara biraz batar!

Torbaya eklendi: Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak

TBMM genel sekreteri ve milletvekillerinin de bulunduğu 601 yeni araca trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak.

Çakarlı araç… Fotoğraf: Dailymotion

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre TBMM Genel Kurulu’na getirilen yeni torba yasa teklifine ‘geçiş üstünlüğünün sıralandığı protokol listesi’ de eklendi.

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Buna göre, kamuoyunda ‘çakar’ olarak adlandırılan ve trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan sesli ve ışıklı sistemden milletvekilleri de faydalanacak.

Önceki gün Genel Kurul’da kabul edilen torba yasanın İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri kamuoyuna yansıyınca İçişleri Bakanlığı açıklama yayınlayarak, teklif milletvekillerinin ‘çakar’ uygulamasından faydalanacağına dair bir madde bulunmadığını belirtmişti.

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