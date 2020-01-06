Torbalı’daki çifte cinayetin sanığı nezarethanede intihara teşebbüs etmiş

İzmir’in’in Torbalı ilçesinde sağlık müdürü Mehmet Fuat Park (53) ve doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i tabancayla vurarak öldüren, bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız’ın (30) gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Yıldız, 29 Aralık akşamı hırsızlık için girdiği evinde Park’ı vurmuş, evden 500 lira çalıp kaçmıştı. Park’ın evine yakın mesafedeki aracında bekleyen Harun Gülcemal’den para isteyen Yıldız, silah zoruyla doktoru evine götürmüştü. Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal, para ve değerli eşyaları vermek istemeyince onu da vurmuştu. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

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Çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı’yı başından vurarak ağır yaralayan Yıldız saklandığı otelde yakalanmış ve ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen iki kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

“Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum” diyen Yıldız’ın sorgu sırasında, “Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim” diyerek sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Yıldız’ın, 2 Ocak gecesi adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde, bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı intihar girişiminin polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi.

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Avukatı Barış Akyol, “Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor” diye konuştu.