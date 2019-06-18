Torbalı belediyesinde AKP dönemindeki 13 milyon liralık israf afişe edildi

İzmir’in Torbalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediyenin eski başkanı AKP’li Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını söyledi.

BirGün’ün haberine göre, Uygur, devraldığı belediyenin mevcut borç ve personel sayısına dair bilgileri belediye binasının üzerine büyük bir afişle astı.

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2014-2019 yılları arasında AKP yönetimindeki belediyenin bütçesinden tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcadığını duyuran Uygur, ”Ne yazık ki bile isteye batırılmış bir belediyeyi devraldık” dedi.

”Şeffaf belediyecilik adına önceki dönemde sizlerin parası ile yapılan harcamaları Torbalı halkının bilgisine sunuyorum” diyerek yaşanan israfı Twitter hesabı üzerinden de paylaşan Uygur, ”Bu tür israfları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” dedi.