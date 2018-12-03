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Yaramazlara biraz batar!

‘Torba’dan çıktı: Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi gibi yasa teklifi

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanun, ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ durumunda cumhurbaşkanına kurumların yetkilerinin üzerine çıkarak müdahale etme yetkisi veriyor.

Fotoğraf: euexperts.eu

Sözcü yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazısında, torba yasa teklifinin ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ kurulmasını düzenleyen 22’inci maddesindeki bir hükme dikkat çekti.

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Maddenin son fıkrasında yer alan fıkrada aynen şu ifade kullanılıyor: “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.”

Toker hükmü şöyle değerlendirdi: “Burada iki yeni durum kurala bağlanıyor: – Adı konulmadan yayılma ihtimali olan bir krizden açıkça endişe duyuluyor. – Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ise Cumhurbaşkanı’na her türlü yetki veriliyor.”

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