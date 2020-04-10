Torba yasa taslağı: KYK kredilerine bir yıl erteleme, ÜFE’ye göre faiz

Ağırlıklı olarak corona virüsü salgının ekonomideki etkilerini dindirmeye yönelik 62 maddeden oluşan torba yasa taslağında, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kullanılan öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin bir madde de olduğu bildirildi.

Fotoğraf: istanbul.edu.tr

Çalışma hayatı dahil birçok alanda düzenleme öngören taslak ilk olarak iş dünyasının görüşüne sunulmuştu.

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Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre taslakta öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcunun bir yıl süreyle ertelenmesi ve borca uygulanacak faizin, yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre hesaplanması teklif edildi.

Öğrenim kredisi borcu faizinin, yüzde 50’sine kadar indirim yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetkilendirileceği de belirtildi.

ÜFE şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 artış göstermişti.