Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza

Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

Fotoğraf: Pixabay

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre teklif yasalaşırsa, gıda konularında uzman olmadan yanıltıcı bilgi verenlere 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası uygulanacak

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Torba teklifle tarım ve orman arazileri bölünerek kurulan ruhsatsız hobi bahçeleri yasaklanması öngörülüyor.

Teklif yasalaştığında valiliklerce hobi bahçeleri üzerinde tespit yapılacak.

Ruhsatsız bahçelerin sahiplerine metrekare başına 10 lira ceza kesilecek.

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Buraların eski haline döndürülmesi için sahiplerine bir ay süre verilecek.

İzinsiz hobi bahçeleri kaldırılmazsa ayrıca metrekare başına 30 lira ceza kesilecek.

Sahiplerinin kaldırmadığı yapılar belediyelerce yıkılıp masrafı tazmin edilecek.

Belediyelerin yıkmadığı hobi bahçelerini bakanlık yıktıracak.

Alkol üretimi bakanlık denetiminde

Teklifte makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışı da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine alınıyor.