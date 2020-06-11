Torba teklif: Elektronik sözleşme, karşılıksız çekte düzenleme, tütüne ceza

Uzaktan sözleşme imkanları başta olmak üzere ekonomi alanında birçok düzenleme getiren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre torba kanun teklifi, 2020’de meydana gelen ve yedi ili etkileyen üç depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesini, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesini, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsıyor.

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Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.

Kanuna tabi olmayacak

Öte yandan diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın da yararlandırılması amaçlanıyor. Bu şekilde ilgili Vakıfbank iştiraki Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar

Düzenleme ile yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçiyor.

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Uzaktan sözleşme

Teklifle, Bankacılık Kanunu’nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli de düzenleniyor. Kimlik doğrulanmasına imkan tanıyan uzaktan iletişim araçları ile sözleşmeler yapılabilecek.

Bu düzenleme ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndaki ‘sözleşme şartları’ hükmüne de ekleniyor. Böylelikle, bankalara müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Benzer şekilde uzaktan iletişim imkanları için Elektronik Haberleşme Kanunu’nda da düzenleme yapılıyor. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek.

Benzer şekilde uzaktan iletişim ile sözleşme imkanları finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de getiriliyor. Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerde uzaktan iletişim araçları kullanılabilecek.

Çek düzenlemesi

Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

Sarma sigara

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama ise 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girecek.