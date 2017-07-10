‘Topuk Yaylası cezaevi’: Fenerbahçe kampında sigara içen iki genç oyuncu kadro dışı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın Topuk Yaylası’ndaki kampında, Snapchat’ten izmaritli küllükle “Topuk yaylası cezaevi” yazan fotoğraf paylaşan iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Kocaman’ın as takımla birlikte kampa götürdüğü 21 yaş altı oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdağan, kadro dışı bırakıldı.
İki futbolcunun teknik heyetle yaptığı görüşmede sigara içtiklerini kabul ettikleri öğrenildi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalan iki oyuncu Topuk Yaylası’ndaki kamptan gönderildi.