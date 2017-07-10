Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Topuk Yaylası cezaevi’: Fenerbahçe kampında sigara içen iki genç oyuncu kadro dışı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın Topuk Yaylası’ndaki kampında, Snapchat’ten izmaritli küllükle “Topuk yaylası cezaevi” yazan fotoğraf paylaşan iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Kocaman’ın as takımla birlikte kampa götürdüğü 21 yaş altı oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdağan, kadro dışı bırakıldı.

Reklam

İki futbolcunun teknik heyetle yaptığı görüşmede sigara içtiklerini kabul ettikleri öğrenildi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalan iki oyuncu Topuk Yaylası’ndaki kamptan gönderildi.

Hürriyet yazarının bu fotoğrafa itirazı var: Genç futbolcuların tıraş edilmesi dünyanın en saçma geleneği

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Velev ki miting alanında iki kişiydik…

Hutbe dinlerken, Hz. Ömer’in özel işleri esnasında devletin mumunu yakmadığına dair davranışını duyduklarında iç geçirip adından miting alanında toplanan kalabalığı hesap etmeye çalışıyorlar. Yazık.

Akşam Postası / 10 Temmuz 2017

1- ‘Son paralel’ Kılıçdaroğlu: ‘Halkın polisi’ diyerek alternatif oluşturuyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘halkı isyana teşvik’le suçladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...