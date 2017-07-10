‘Topuk Yaylası cezaevi’: Fenerbahçe kampında sigara içen iki genç oyuncu kadro dışı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığı öğrenildi.