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Yaramazlara biraz batar!

Topu bakanlığa attı: YSK, Demirtaş’ın Fox yayınına katılma talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Fox Tv yayınına cezaevinden telefonla katılma talebini reddetti.

Fotoğraf: HDP

Bu akşam Fox Tv’de saat 20.00’de yayınlanacak ‘Liderler FOX’ta programına HDP’nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli katılacak.

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Buldan ve Temelli, Fox haber ekibinden Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Sedat Bozkurt ve Tülay Önal İçten’in sorularını yanıtlayacak.

HDP, Demirtaş’ın haftalık telefon hakkını yayına bağlanarak kullanma talebini reddetti.

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YSK başkan vekili Erhan Çiftçi ve YSK üyesi Yunus Aykın, karara karşı oy kullandı. Çiftçi ve Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıfta bulunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş’a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

YSK kararında, “Demirtaş’ın programa katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi merci T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu’nun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildiği kaydedildi.

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