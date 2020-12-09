Toptaş’tan ‘bilmeden ve farkında olmadan yaptıkları’ için özür mesajı

Yazar Hasan Ali Toptaş, kendisine yöneltilen taciz suçlamalarının ardından, ‘farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür diledi.

Fotoğraf: denizpostasi.com

Twitter’da bir kullanıcı, Toptaş’ın bir röportajını alıntılayarak, şunları yazdı: “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi.”

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Daha sonra yazar Pelin Buzluk, yine Twitter’dan “Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım” diyerek, yıllar önce taciz edildiğini anlattı.

Yine sosyal medyadan bazı kadınlar da taciz edildiklerini öne sürdü.

Açıklama yayınlayan yazar, “İnsan, eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor” ifadesini kullandı.

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Toptaş’ın, ‘bilmeden, farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür dilemesi dikkat çekti.