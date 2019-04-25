Topraklarını korumak isteyen Brezilya yerlileri başkent Brasilia’da kamp kurdu

Binlerce Brezilya yerlisi, başkent Brasilia’da ülkenin 1 Ocak’ta göreve başlayan aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun yönetiminde tehdit altında olduğunu düşündükleri kültürel hak ve topraklarını savunmak için sokağa döküldü.

Fotoğraflar: Reuters

Ülkenin dört bir yanından başkente akın eden 4 bine yakın yerli, kongre binasına giden yolun yakınlarında kamp kurdu. Her yıl düzenlenen üç günlük ‘Serbest Toprak Eylemleri’ seçim kampanyasında yerlileri topluma entegre etme sözü veren Bolsonaro’nun bu tutumu nedeniyle bu yıl büyük önem kazanmıştı.

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‘Bizim toprağımız kutsaldır’, ‘yerlilerin toprağında madenciliğe izin vermeyiz’ ve benzeri sloganlar yazılı dövizler taşıyarak mesaj gönderen eylemciler kentte renkli görüntülere neden oldu. Kongre ve yüksek mahkeme üyeleriyle görüşecek olan yerlilere hükümet kanadından ise randevu verilmedi.

Yerlilerin yaşadığı toprakların oradaki nüfusa göre çok büyük olduğunu bu nedenle bir kısmını madencilik ve tarıma açacağını söyleyen Bolsonaro işe yerlilerin haklarını savunan Funai adlı kurumu tarım bakanlığına bağlamakla başladı. Funai verilerine göre ülkede yerliler için ayrılan 400 yaşam alanı var. 500 bin nüfusu olan bu alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 12.2’sini oluşturuyor.

Yerlilerin lideri Cacique Dara, “Görevdeki hükümet yerlilerin kökünü kazımak istiyor ama bizim insanlarımız savaşçıdır. Biz refahı ön plana koymayız. Bizim için önemli olan doğadır” dedi. Bir başka yerli lideri Sonia Guajajar ise “Biz anayasal haklarımız için değil var olmak için mücadele veriyoruz” sözleriyle içlerinde bulundukları durumu anlattı.

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Aktivistler ise yerlilerin yaşadıkları alanlara yönelik kısıtlamanın sadece onlara değil tropikal ormanlara da zarar vereceğini savunurken, “Brezilya’daki kabilelere mensup insanlar 500 yıldır katliam ve soykırımların kurbanı oldular. Bolsonaro’ya boyun eğmezler” dedi.