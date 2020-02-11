Toprak dondu, kepçeyle mezar kazıldı

Kars’ta soğuk hava nedeniyle toprak dondu. Merkeze bağlı Boğazköy’de hayatını kaybeden dört çocuk babası Yavuz Çamak’ın (50) defin işlemi için donan toprağı kazamayan köylülere İl Özel İdaresi, iş makinesiyle yardım etti.
KOAH rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Çamak’ın defin işlemi sırasında köylüler, soğuk hava nedeniyle donan toprağı kazamayınca muhtar Şakir Uyusun’a durumu bildirdi. Uyusun, mezar kazılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden yardım istedi. İl Özel İdaresi’nden TIR’a yüklenen kepçe köye gönderildi. Kısa süre içinde köye varan kepçe, donmuş toprağı kazdı. İş makinesinin çalışması sonucu donmuş toprak yarım saatte kazılarak mezar hazır hale getirildi.
Uyusun, “Mezarlıkta 1 metre 20 santim don var. Kepçe bile bu donmuş toprağı zorlukla kazabildi” dedi.
Ekiplere teşekkür eden köylüler, Çamak’ın cenazesini toprağa verdi.