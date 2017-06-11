‘Toprak ağası’: Rafael Nadal 10’uncu kez Roland Garros şampiyonu 

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka’yı 3-0 mağlup eden İspanyol raket Rafael Nadal, bu turnuvadaki 10’uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Wawrinka’yı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle geçen Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’ten sonra bir kez daha Fransa Açık’ta zafer kazandı.

Rakiplerine set vermeden turnuvayı kazanan toprak kortun kralı, yedi maçta sadece 35 oyun kaybetti.