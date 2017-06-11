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‘Toprak ağası’: Rafael Nadal 10’uncu kez Roland Garros şampiyonu 


Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka’yı 3-0 mağlup eden İspanyol raket Rafael Nadal, bu turnuvadaki 10’uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Fotoğraf: Reuters / Gonzalo Fuentes

Wawrinka’yı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle geçen Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’ten sonra bir kez daha Fransa Açık’ta zafer kazandı.

Rakiplerine set vermeden turnuvayı kazanan toprak kortun kralı, yedi maçta sadece 35 oyun kaybetti.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Gonzalo Fuentes
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Gonzalo Fuentes
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Gonzalo Fuentes
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Christian Hartmann
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Pascal Rossignol
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Christian Hartmann
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Christian Hartmann
Fotoğraf: Reuters / Gonzalo Fuentes
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 General view of Spain’s Rafael Nadal lifting the trophy as he celebrates winning the final while Switzerland’s Stan Wawrinka applauds Reuters / Gonzalo Fuentes
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal celebrates after winning the final against Switzerland’s Stan Wawrinka Reuters / Christian Hartmann
Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, France – June 11, 2017 Spain’s Rafael Nadal shakes hands with Switzerland’s Stan Wawrinka after winning the final Reuters / Christian Hartmann

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