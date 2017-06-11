‘Toprak ağası’: Rafael Nadal 10’uncu kez Roland Garros şampiyonu 

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka’yı 3-0 mağlup eden İspanyol raket Rafael Nadal, bu turnuvadaki 10’uncu şampiyonluğuna ulaştı.
Wawrinka’yı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle geçen Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’ten sonra bir kez daha Fransa Açık’ta zafer kazandı.
Bravo Rafa 🙌 #RG17 pic.twitter.com/n6nA16KAMU
— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 11 Haziran 2017
Rakiplerine set vermeden turnuvayı kazanan toprak kortun kralı, yedi maçta sadece 35 oyun kaybetti.