Toplumun yarısından fazlası İstanbul Sözleşmesi kararını doğru bulmuyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre toplumun yarısından fazlası, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını onaylamıyor.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Twitter’dan paylaşılan sonuca göre yüzde 52.3 sözleşmeden çıkılmasını onaylamazken, yüzde 26.7’si doğru bulduğunu dile getirdi.

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AKP seçmenlerinin yüzde 47.4’ü kararı onaylarken, bu oran MHP’de yüzde 44.4 olarak çıktı. Her iki partinin seçmeninin çoğu, kararı destekledi.

Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise muhafazakar Saadet Partisi seçmenin yüzde 81.3’ünün sözleşmeden çıkılmasını doğru bulmamış olması.

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.