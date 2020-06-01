Toplu taşımada yüzde 50 yolcu sınırlandırılması kaldırıldı

Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu alma sınırlandırması kaldırıdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da ‘normalleşme’ adımlarının atıldığı ilk gün Esenyurt ve Kartal’daki denetimlerde, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görülmüştü. Sınırlama gerek minibüs şoförleri gerekse bazı yolcularca eleştirilmişti.

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AA’nın haberine göre Bilim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ise ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak.

Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek.

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Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak.