Toplu taşımada ‘kitap okuma farkındalığı’ projesi: Yaşlı bir yolcuya göre amaç yer vermemek

Lise öğrencileri, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla hazırlanan ‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi kapsamında metrobüse binip yol boyu kitap okudu. Bazı yolcular, yurttaşların yaşlılara yer vermemek için kitap okuma numarası yaptığını öne sürdü.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 16 liseden 20’şer öğrencinin katılımıyla oluşturulan proje kapsamında ulaşım araçlarında kitap okunarak farkındalık oluşturulması kararlaştırıldı.

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Üzerinde ‘Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez’ yazılı tişörtleri giyip kitaplarıyla metrobüse binen öğrenciler, kitap okumaya başladı.

Yolculardan bir bölümü öğrencilerin ders çalıştığını zannederek onlara başarı diledi.

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Ancak uygulamayı olumlu bulduğunu dile getiren yaşlı bir yolcu ise “Metrobüse binenlerin bazıları kimseye yer vermemek için kitap okur gibi yapıyor” dedi.

Öğrenciler, uygulamanın ardından metrobüsten indi.