Toplu taşıma, sağlık çalışanlarına 30 Haziran 2021’e kadar ücretsiz

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran 2021’e uzatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Karara göre sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar vermesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 30 Haziran 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Karar, Başkentray, Marmaray ve İzban seferleri için de geçerli.