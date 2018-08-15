Toplu taşıma araştırması: Yolcuların en büyük korkusu ‘yetersiz bakiye’ sesi

Toplu taşıma kullananların en büyük endişesinin ‘yetersiz bakiye’ olduğu ortaya çıktı.

NTV’nin haberine göre, ödeme teknolojileri şirketi MasterCard toplu taşıma kullanan kişilerin deneyimleri hakkında bilgi edinmek ve toplu taşımada banka kartı veya kredi kartı kullanımına ilişkin görüşleri tespit edebilmek için araştırma yaptı.

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Buna göre, araca bindikten sonra bakiyenin yetersiz olduğunu anlayan her 10 kişiden altısısı tanımadıkları birinden kartını istemeyi rahatsız edici buluyor ve bunu yapmaya çekiniyor. Kullanıcıların büyük kısmı bu sinyali duymaktansa güneşin altında yürüyerek gitmeyi ya da sağanak yağmurda ıslanmayı tercih ediyor.

Her dört kişiden biri toplu taşımayı günde en az 1 saat kullanıyor ve ortalama iki kez araç değiştiriyor.

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Toplu taşıma kartına para yüklemenin süresi ortalama 3.5 dakika. Yolcular kart dolum istasyonlarının azlığından, kartı doldururken aracı kaçırmaktan, dolum noktasında sıra beklemekten mutlu değiller ve daha kolay bir sistem istiyor.