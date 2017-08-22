Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetle sendikalar arasında sağlanan uzlaşmanın ardından imzalar atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak yüzde 7.6, 2019’da ise yüzde 9.2 oranında bir artış gerçekleştirileceğini açıkladı.

Reklam

Buna göre en düşük memur maaşı ‘aile yardımıyla birlikte’ 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 lira olacak.

En düşük memur emekli maaşı ise 2018 yılının ilk altı ayında 1945, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2 bin 93 liraya yükseltilmiş oldu.

Yemekhanelerde ‘helal gıda’

Toplu sözleşmede ilk kez ‘helal gıda’ sertifikalı ürünlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerde özendirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bir madde yer aldı.

‘Hac’ izni

Bununla birlikte, hac başvurusunda bulunan ve izni kalmayan kamu görevlilerine, ‘kuradan çıkması halinde’ hacla ilgili haklarının yanmaması için 20 günlük ücretsiz izin verilecek.