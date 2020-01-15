Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Toplu istismar’ davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi

Antalya’da 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı davada 300 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda görevli Mahmut Aydın K. hakkında farklı sınıflarda okuyan 25 öğrenciye istismarda bulunduğu suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Reklam

Davanın bugünkü duruşmasında sanık öğretmen, taraf avukatları ve çocukların aileleri katıldı. Öğretmen, istismar suçlamasını reddetti.

’14 çocuğa karşı suç işledi’

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında öğretmen için dokuz çocuğa karşı cinsel istismar suçundan beraat istedi. İki çocuk için ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma’dan beraat talep etti. Savcı, 14 çocuk için de basit ve nitelikli cinsel istismardan 300 yıla kadar hapis talep etti.

Şikayetçi ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Reklam

‘Dört çocuk daha eklendi’

Duruşma sonunda konuşan ailelerin avukatı Gülşah Ekin Taş, dokuz çocuk için istenen beraati kabul etmediklerini, gelecek duruşmada sanığın 300 yıl ceza aldığını duymak istediklerini aktardı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, bugün 25 mağdur çocuğa dört çocuğun daha eklendiğini belirterek, “Davada savcının mütalaasında bazı eksikler var. Ancak mahkeme heyeti olaya vakıf durumda” dedi.

Antalya Barosu Çocukları Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul, dört çocuğun şikayetlerinin de davaya birleştirilmesini isteyeceklerini söyledi.

Öğretmene ‘toplu istismar’ davasında müdür ve yöneticilere suç duyurusu

SON HABERLER

İran, Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına aldı

İran’ın 8 Ocak’ta füzeyle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul ettiği Ukrayna uçağının vurulma anını videoya çekip sosyal medyada paylayan kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma sürerken, İran, sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı. Tahran’da dördüncü gününe giren uçağın düşürülmesi protestolarında, 30 kişi gözaltına alındı.

HRW: 2019 insan hakları raporu, Türkiye’de hukuk ve demokrasi krizinin göstergesi

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün, 2019 Dünya Raporu’nda Türkiye hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirmeler yer aldı. Rapora göre Türkiye’de son dört yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında ciddi bir erozyon yaşandı. Raporda yürütmenin ve siyasetin Türk yargısı üzerindeki kontrol ve etkisinin artmasıyla mahkemelerin sistematik olarak asılsız suçlamaları kabul ettiği, ikna edici kanıtlar olmadan hükümetin siyasi muhalif olarak kabul ettiği gazeteci, muhalif siyasetçi, aktivist ve insan hakları savunucuları hakkında hüküm verdiği belirtiliyor.

HDP’li Önder: Davutoğlu’na ‘Görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini ve başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...