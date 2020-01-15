‘Toplu istismar’ davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi

Antalya’da 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı davada 300 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda görevli Mahmut Aydın K. hakkında farklı sınıflarda okuyan 25 öğrenciye istismarda bulunduğu suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugünkü duruşmasında sanık öğretmen, taraf avukatları ve çocukların aileleri katıldı. Öğretmen, istismar suçlamasını reddetti.

’14 çocuğa karşı suç işledi’

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında öğretmen için dokuz çocuğa karşı cinsel istismar suçundan beraat istedi. İki çocuk için ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma’dan beraat talep etti. Savcı, 14 çocuk için de basit ve nitelikli cinsel istismardan 300 yıla kadar hapis talep etti.

Şikayetçi ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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‘Dört çocuk daha eklendi’

Duruşma sonunda konuşan ailelerin avukatı Gülşah Ekin Taş, dokuz çocuk için istenen beraati kabul etmediklerini, gelecek duruşmada sanığın 300 yıl ceza aldığını duymak istediklerini aktardı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, bugün 25 mağdur çocuğa dört çocuğun daha eklendiğini belirterek, “Davada savcının mütalaasında bazı eksikler var. Ancak mahkeme heyeti olaya vakıf durumda” dedi.

Antalya Barosu Çocukları Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul, dört çocuğun şikayetlerinin de davaya birleştirilmesini isteyeceklerini söyledi.