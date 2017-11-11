Toplantıyı ayarlayan işadamı konuştu: Flynn’le Gülen pazarlığı yapılmadı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı öne sürülen toplantıyı ayarlayan işadamı Ekim Alptekin iddiayı yalanladı.

Türkiye hükümetinin, geçen yılın aralık ayında Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürülmüştü. Reuters’ın ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre iddia ABD Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Robert Mueller’in ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.

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Flynn, iddiayı yalanlayıp ‘çirkin’ demişti.

Alptekin: Kesinlikle konuşulmadı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin de kendisinin organize ettiği toplantıda kesinlikle böyle bir konunun konuşulmadığını vurguladı.

AA’ya konuşan Alptekin, “Şahsımla ilgili son dönemde çıkan asparagas haberlere yanıt vermekten ısrarla kaçındım. Ancak üzülerek görüyorum ki saygın bazı yayın kuruluşlarımız da kime hizmet ettiği belli olan yalanlara itibar ediyor” dedi.

Hepsi hayal ürünü olan bu haberlerin tek gayesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar vermek olduğunu savunan Alptekin şöyle devam etti: “Üzüntüyle görüyorum ki ülkemizde de birileri bu yalanları kendi siyasi emelleri uğruna kullanmayı hedefliyor. Hiç şüphem yok ki bir gün gerçekler gün yüzüne çıkacak ve bu süreçte kamuoyuna bu yalanları aktaranları utandıracaktır.”

15 milyon dolar iddiası

WSJ’nin haberine göre FBI ajanları, geçen yılın aralık ayında New York’ta ‘21′ adlı bir kulüpte, Flynn’in ekibi ile Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az dört kişinin ifadesini aldı.

FBI’ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen’in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye’de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin ele alındığını söyledi.

WSJ’ye konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise, “Böyle bir toplantının gerçekleştiği konusunda bir kanıtımız yok. Eğer yapıldıysa da başkanlık devriyle ilgisi yoktur” dedi.

Flynn’in önemi

Kısa süreliğine Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığını yürüten Flynn, Gülen’i itibarsızlaştırmak için Türk işadamı Ekim Alptekin’le 600 bin dolar değerinde sözleşme yapmasıyla da biliniyor.

ABD’de yabancı bir ülke adına lobi veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak suç değil. Ancak Flynn bu sözleşmeyi açıklamak için mart ayına kadar beklediği için inceleme altında.

Türkiye’nin Washington büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak toplantının içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.