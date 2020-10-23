Toplantıya çağrılmamasına ‘nezaketsizlik’ diyen İmamoğlu: İlk bana ulaşılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, dün İstanbul’da yapılan pandemi toplantısına davet edilmemesini, ‘nezaketsizlik’ olarak niteleyerek, “İBB başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi benim” dedi.

Fotoğraf: İBB

CHP’den, dün, İmamoğlu’nun toplantıya çağrılmamasına, “Bu bir skandal” tepkisi gelmiş, bir saat önce Bursa’da açıklama yapan Koca, hafta sonundan itibaren beş gün İstanbul’da toplantılar yapacağını söylemişti. Görüşeceği isimler arasında İBB başkanını da saymıştı.

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’50 kişi toplanacak, İBB başkanı yok’

İmamoğlu, bu açıklama öncesinde, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki makam odasında gazetecilerin dünkü toplantıya davet edilmemesine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

“İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim; ani gelişti. Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız? İstanbul’da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Aciliyet karşısında, hangi durumda olursak olalım, koşar gideriz. ‘Ne yapabiliriz’ diye bakarız. Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? Elli kişi toplanacak; İBB başkanı masada yok.”

Türkiye’de, neredeyse iki pandemi vakasından birinin İstanbul’da olduğunu anımsatan İmamoğlu şöyle devam etti: “Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. (Koca’nın toplantı sonrasında Twitter’dan yaptığı, kimlerle konuyu masaya yatırdığına dair paylaşım) Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş.”

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Bakanla üç kez telefonla görüştüğünü belirten İBB başkanı, “İstanbul’la ilgili bir isteğiniz var mı, bizimle irtibatta olun” dediğini ve vakalarla ilgili süreçlerde şeffaf olması gerektiğinin daha doğru olduğuna dair düşüncelerini ilettiğini söyledi.

‘Birileri baştan küsmüş…’

Vali veya bakanla dünkü tartışmalar sonrasında bu sabah bir görüşmesi olup olmadığı da sorulan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu, ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun, bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı.“

İstanbulkart bilgisini istediler

Dün kendisi kabul etmemesine rağmen süreç işlesin diye arkadaşlarının, İstanbul’da, 8 milyon İstanbulkart sahibi bilgilerini isteyen Sağlık Bakanlığı ile protokol imzaladığını anlatan İmamoğlu şöyle konuştu:

“‘Bilgileri verin otobüse binenleri tespit edelim ve onlara, hangi hastalar var ise otobüse binen, ceza keselim’ dediler. Biz de dedik ki, ‘Kardeşim, bu iş böyle olmaz. Siz, bize pandemi vakalarını verin, biz, onların kartlarını iptal edelim ve otobüse, hangi sisteme girerlerse, binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim.’ Yani amacınız ceza yazmak mı, yoksa amacınız insanlara Covid’in bulaşmasını engellemek mi? Israrla bunu mücadelesini verdi arkadaşlarım. Israr ettiler. Her şeye rağmen arkadaşlarım, onların dediği protokole imza attılar. Ben, karşı çıkmama rağmen, imzaya onay verdim; sırf sistem yürüsün diye. Hani iş birliği bozulmasın diye. Perde arkası bir süreç işletildi. Aynı günün akşamı, siz, bizi davet etmiyorsunuz. Büyük nezaketsizlik.”