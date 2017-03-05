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Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal eden belediyenin teröristlerin yoğun baskısı altında olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Toplantısının iptal edilmesi kararının belediyeyi aşan bir irade tarafından alındığını öne süren Bozdağ, “Toplantımızı iptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel kararı eleştiren bir açıklama yapmadı. Almanya’da Türk toplumunu karalamak için kampanya yapılıyor. Şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Son olarak Avustuya da, referandum mitinglerinin Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

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