Toplantısı engellenen Bozdağ: İleride Merkel de konuşacak yer bulmakta zorlanır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal edilmesini ‘faşist’ bir uygulama olarak değerlendirirken, ileride Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de konuşma yeri bulmakta zorlanacağını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Almanya’nın farklı seslere tahammülünün olmadığını savunurken uygulamayı ‘faşist’ ve ‘demokrasi dışı’ diye niteledi.

Kararı alan belediyeyi eleştirmediği için Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştiren Bozdağ, “Eğer bugün Türk Adalet Bakanlığı’na yapılan haksızlık karşısında susan Alman bakanlar, siyasetçiler önlem almazsa, sayın Merkel de ileride konuşacak bir yer bulmakta zorlanabilir. Bize yapılan uygulama faşist bir uygulamadır, demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır” dedi.

‘Toplantı iptal edilince ben de görüşmeyi iptal ettim’

Bozdağ, mevkidaşı Heiko Maas’la görüşmesini niye iptal ettiğini de şöyle anlattı: “Böyle bir iptal olacağını hiç düşünmedim, aklımın ucundan bile geçmedi. O gün Alman Adalet Bakanıyla bizim randevumuz vardı. Randevu talebi ondan geldi. Ben de kabul ettim. Bakan Karlsruhe’ye gelecekti, orada görüşecektik. Fakat toplantı iptal edilince ben de bu görüşmeyi iptal ettim. Böylesi bir sonucu, ihtimali hiç aklıma getirmemiştim. Ama böyle bir ilkellik maalesef yaşandı.”

‘Baykal’ın toplantısı inşallah iptal edilmez’

Almanya’daki Türkiye kökenli yurttaşların ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ kararını kendilerinin vereceğini belirten Bozdağ, öte yandan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Almanya’da konuşma yapacağının sorulması üzerine şunları söyledi: “İnşallah iptal etmezler. Türkiye’de siyaset yapan ve anayasal düzene bağlı herkesin her yerde propaganda yapması demokratik bir haktır. Umarız sayın Baykal’ın konuşmasını engellemezler. Ben engelleyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü HDP’li bir vekil de toplantı yaptı geçenlerde. ‘Hayır’ kampanyasını organize edenlerin toplantılarına, kendilerini ifade etmelerine bugüne kadar engel çıkarılmadı. Çıkarılmamasını da doğru buluyorum. Ama bu Almanya’nın Türkiye’deki referandum sürecine nereden baktığını da gösteriyor. Almanya, Türkiye’nin aleyhine çalışan herkesi himaye ediyor. PKK’lılar, darbe yapanlar askerlerden ve darbecilerden bazıları Almanya’nın himayesi altında. Şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya: Kim Türkiye aleyhine çalışıyorsa; terör, darbe dahil, Almanya’da himaye ediliyor.”