Toplantı yapmışlar: Ağır ceza hakimleri, ‘istinaf’ı HSK’ya şikayet etti

İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görevli 27 ağır ceza hakiminin, bir üst mahkeme ‘istinaf’ı (bölge adliye mahkemeleri) Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet ettiği ortaya çıktı.

Yargılamalarda ağır ceza mahkemesinde kurulan hükümler, avukatlar tarafından istinaf mahkemesinde temyiz edilebiliyor. İstinaf ya kararı yerinde buluyor ya da hükmü bozup dosyayı yerel mahkemeye yeniden yargılama için iade ediyor.

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DHA’nın haberine göre 1’den 25’e kadar ağır ceza hakimleriyle iki çocuk ağır ceza mahkemesi hakimi, 14 Aralık 2016’da bir toplantı yapmış.

‘Yasaya aykırı bozuyor’

Toplantı sonrası hazırlanan tutanakta 20 Temmuz 2016’da kurulan istinaf mahkemelerinin, yerel mahkemelerin verdiği kararların birçoğunu bozduğu belirtilerek, kararların azımsanmayacak bir kısmınınsa usul ve yasaya aykırı olduğu savunuldu.

Bazı bozma kararlarının görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu sınırlarına girecek biçimde olduğu öne sürülen tutanakta şöyle dendi: “Değerlendirmeler doğrultusunda, açıklanan nedenlerin bölge adliye mahkemelerinin kuruluş yasasına, yasanın çıkarılış amacına, CMK’nin lafzına ve ruhuna aykırı olduğu, bu durumun bir an önce giderilmesi gerektiği, giderilmemesi durumunda hukuk güvenliğini tehdit eder mahiyette olduğu değerlendirildiğinden bu aksaklıkların giderilmesi, böyle kararların verilmesinin engellenmesi, çözüm yollarının bulunması için durumun Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, Adalet Bakanlığı’na, İstinaf Bölge Mahkemesi Başkanlığı’na bildirilmesine, bu şekilde verilen kararların ilgili ceza dairlerine iadesi karar verilmesi yönünde görüş birliğine varılarak, bu tutanak imza altına alınmıştır.”