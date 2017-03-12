Toplantı için yeni salon bulundu: AKP’li Eker’den İsveç hükümetine teşekkür

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in İsveç’te referandum kampanyası kapsamında toplantı yapacağı salonun sahibi sözleşmeyi gerekçesiz iptal etti. Konuşması için yeni bir salon bulunan Eker, İsveç hükümetine teşekkür etti.

Eker, bugün başkent Stockholm’de 16 Nisan’daki referandum için yapılacak toplantıya katılacaktı.

Ancak salon sahibi, sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ettiğini açıkladı. İşletme sahibi fesih gerekçesiniyse paylaşmadı.

Ancak İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu Sözcüsü Kent Öberg, İsveç Radyosu’na “İsveç’te ifade özgürlüğü vardır, herkes konuşma ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir” dedi.

Uluslararası hukuk profesörü Ove Bring de şunları söyledi: “Temel kural olarak ifade özgürlüğü hakkı geçerlidir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesi gerekli görülmesi durumunda diğer ülkeler kaynaklı politik kampanyaları yasaklama hakkını da tanımaktadır.”

‘Yeni salon bulundu, PKK tehdit etmişti’

Eker, Stockholm’de iş insanlarıyla bir araya geldiği kahvaltıda, programının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Eker, şunları kaydetti: “Programımız aynen devam etmektedir. Öğleden sonra yapacağımız toplantı, yer sahibinin uğradığı tehditler üzerine yeri kiralamaktan vazgeçmiş olmasına rağmen yakın bir lokasyonda yapılacaktır. Bu terör örgütü PKK’nın işidir. Bu arada İsveç hükümetine teşekkür etmek istiyorum.”