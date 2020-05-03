Topkapı’da tarihi surlarda çökme

Topkapı’daki tarihi surlarda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çökmenin yaşandığı alana şerit çekti. İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri ise surlardan düşen taşları kaldırmak için bölgede çalışma başlattı.